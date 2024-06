С мисъл за F-16: Русия се окопава в Харков и Крим, пробива на запад в Донецка област (ВИДЕО)

Основателят на звеното за специални операции „Кракен“ на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Константин Немичев официално коментира, че американски системи за залпов огън HIMARS са използвани успешно за унищожаване на 4 руски ПВО системи С-300 в Белгородска област, като според "Суспилно" това е станало в началото на юни. Заедно със случващото се в Крим, това е основание за заключението на ISW в анализа им за деня.

Русия вече обръща внимание на това – ръководителят на ГУР генерал Кирило Буданов коментира, че в Крим са разположени елементи на С-500, но има "експериментален момент" в това. По-видимо е, че и в Харковска област, на границата с Белгородска област, руската армия изгражда защитни позиции. Проблемът за руснаците – това се случва на по-малко от 3 километра навътре в украинската територия, т.е. засега е явно, че прокламираното и от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин установяване на "санитарна зона" в Харковска област за защита на руски земи и специално Белгородска област от украински атаки всъщност е пълен провал:

Engineering equipment to create fortifications in the Kharkiv border region are taken out by FPV drones. But despite losses in equipment and manpower, Russia continues its work without regard for human life. https://t.co/8RIR262F74 pic.twitter.com/UDlTyFmi04 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2024

Специално Харковска област в момента е една от най-спокойните като интензивност на бойни действия – украинският генщаб сочи, че през миналото денонощие там е имало само 5 руски пехотни атаки (във Вовчанск, при Липци и при Тихо, село на изток от Вовчанск, отвъд река Волча). Това обаче не значи мир – руските източници "Рибар" и Семьон Пегов говорят за боеве, имало неуспешни украински контраатаки, но "украинците все още запазват потенциала за нови атаки", казва Пегов:

Ukrainians from the 3rd Assault Brigade clearing positions in the Kharkiv region. They surrounded the dugout in which the Russians were sitting who confused them with other Russians. pic.twitter.com/GrzdQsFLHq — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 12, 2024

Макар "Рибар" да обръща внимание на т.нар. агрегатен завод във Вовчанск и да го сочи като основно място на продължаващи боеве (в североизточната част на града), има видеокадри, показващи украински удари с дронове в северните покрайнини на града т.е. за руската армия е все по-трудно да удържа позиции вътре в населеното място:

The 71st Jaeger Brigade hunts down Russian infantry assault groups in the northern part of Vovchansk. The whole building was leveled with a powerful FPV. pic.twitter.com/Sfeqa0067t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2024

Интересна новина, касаеща руските усилия да се неутрализира западната военна помощ за Украйна, и от Куба – четирите руски военни плавателни съда, включително ядрената подводница "Казан", вече са в пристанището на Хавана. Кубинските власти обаче обявиха, че руските съдове не носят ядрено оръжие. Един от съдовете – фрегатата клас "Адмирал Горшков" с име "Адмирал на флота на СССР Горшков" ще бъде отворен за посещение на цивилни. ISW отново повтаря, че това е руска маневра да събуди спомените от Кубинската криза, която доведе света до ръба на ядрена война: Путин и "новите" му ракети срещу НАТО: Досадна игра. Засечка с F-16 за Украйна (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна расте – това сочи сводката на украинския генщаб за 12 юни. Според официалните украински данни, е имало 108 бойни сблъсъка и то преди денонощието да приключи. За сравнение, предишното денонощие по същото време бяха 90.

(КАРТА) Изрично украинският генщаб посочва като най-горещо за пореден път Покровското направление. Щабът не дава данни за броя на бойните сблъсъци, но определя случващото се като "ескалиращо". Новоалександровка, Новопокровско, Калиново, Евгенивка, Новоселовка Перша – точките на боеве са много. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди в обзора си за деня, че по-голямата част от Новопокровско е в руски ръце.

Source video (cut to only show this event): pic.twitter.com/rLrytGEjbQ — Playfra (@Playfra0) June 12, 2024

Като цяло ситуацията в Покровското направление е тежка и сложна и има всички шансове да се влоши още повече. Това пише в нов свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Според него, съвсем скоро руснаците ще пробият и Яснобродовка т.е. на юг по сегашната линия на боеве и така ще подсигури фланга си за последващо настъпление. Той очаква руски пробив в две направления:

през Воздвиженка към пътя Покровск - Константиновка, вероятно с цел да бъде прекъснат в участъка Малиновка - Новая Полтавка

достигане до река Волча (в Украйна тя тръгва от Вовчанск, Харковска област) в участъка между Прогрес и Камишевка и, ако е възможно, да установи няколко предмостия през нея. Според Машовец, руснаците ще направят това без особени затруднения

Непосредствено, сред загубата на Яснобродовка, която Машовец счита, че стане скоро, руснаците ще тръгна към линията Лозоватско – Прогрес, гласи оценката на украинския военен анализатор. А главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски заяви, че Русия хвърля най-много сили както в Покровското, така и в Кураховското направление, където действа с 8 пълни бригади.

Много голяма руска активност има в най-северната част на фронта. Украинският генщаб отчита 13 руски пехотни атаки в Купянското направление, 9 вече са спрени – при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), Петропавловка (7-8 километра източно от Купянск), Пищане. "Рибар" говори за непотвърдени данни за руски успехи в селата Мясожаровка и Андреевка. Украинският журналист Юрий Бутусов дава пример със ситуацията при село Борова и как там украинската армия нанася огромни загуби на руската (866 убити и 1720 ранени за един месец), но вече има нужда от ротация, защото руснаците продължават да хвърлят още и още хора. В Лиманското направление е имало 10 руски пехотни атаки, 9 са спрени – основно в Серебрянския резерват и Невско. А в Северското направление, което е продължение на Лиманското и е малко по-далечен северен фланг на Часов Яр е имало 14 руски пехотни атаки, всичките са спрени и са в районите на Спирно и Роздоловка. Има обаче данни за нови руски позиции в близост до Виемка, като ISW показва и геолокализирани кадри в обзора си (КАРТА).

В Краматорското направление на 12 юни е имало 10 руски пехотни атаки – украинският генщаб посочва, че са неуспешни, като обръща специално внимание, че боевете в последните часове са били главно по линията Ивановско – Андреевка (5-10 километра запад-югозапад от Бахмут), т.е. южният фланг на Часов Яр. За Часов Яр Машовец също звучи песимистично – по негови данни половината от най-източното предградие на града "Канал" в голяма част е в руски ръце (оценката на британското разузнаване дотук е за "ограничен" руски пробив), а от юг руската армия все повече засилва натиска по линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут) и с това да освободи целия южен фланг за атака на Часов Яр. Това ще стане, ако украинската армия бъде изтласкана отвъд канала "Северски Донец – Донбас" при Клещеевка.

В Кураховското направление (на запад от Маринка – основно Красногоровка и Григоровка) също е горещо – 11 руски пехотни атаки, най-силен е руският натиск в Красногоровка. И "Рибар", и руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов твърдят, че в градския бой в Красногорвка руснаците успяват да постигнат тактически успехи, но интензивните боеве там текат вече няколко месеца и все още не се вижда голям руски пробив.

ОЩЕ: Арест в Дания за връзки с Путин, в България за същото се разсейваме: Кремъл действа (ВИДЕО)

Постоянно излизат и видеокадри от успешни удари по оръжейни системи и от двете страни. Поредните – Украйна поразява руска комуникационна станция R-416GM, а Русия удря ПВО система С-300 в Полтавска област, недалеч от Миргород. Ударът е малко след като имаше успешна руска атака срещу украински Су-27 в този район - при вчерашната нощна руска ракетна атака, като руското военно министерство твърди, че ударилата успешно ракета е "Искандер-М": Руски дрон порази украински изтребител насред база в родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Ukrainian SSO units damaged/destroyed a brand new Russian R-416GM radio relay station. pic.twitter.com/8kEUEDrcnB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2024