Още един резервоар гори след украинска атака срещу петролно депо в Крим (ВИДЕО)

Още един резервоар се е запалил във Феодосия, на окупирания полуостров Крим. Петролната база гори след украинска атака. До момента се знае, че общо шест резервоара са повредени или напълно унищожени.

It is reported that in Feodosia, occupied Crimea, another oil tank caught fire. In total, six tanks are now reportedly damaged/destroyed. pic.twitter.com/kQBMED8NpY