Още един руски окупатор намери своя край: Украински дрон го уплаши и после го довърши (ВИДЕО)

В окупираната от руските сили територия на украинската Запорожка област са били ликвидирани началникът на щаба на батальона „Шторм-Осетия“ Сергей Мелников (с повиквателен знак „Кама“) и неговият шофьор. Това съобщиха от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) на 5 януари. "Шторм-Осетия" е щурмова част в състава на 429-и мотострелкови полк на Въоръжените сили на Русия.

Мелников е бил убит на 29 декември 2024 г. на магистралата Василевка-Токмак от украински военнослужещи от звеното за FPV-дронове „Кракен“. Отбелязва се, че разузнавачите от отдел „Активни операции“ на ГУР са получили оперативна информация, която е съдържала подробности за маршрута и графика на придвижване на началник-щаба на батальона. Така украинското въздушно разузнаване е планирало засада.

„Първо, операторите на дрон умело изплашиха шофьора на УАЗ-а, в който се намираше Мелников. Изплашеният руски шофьор рязко промени траекторията на движение, автомобилът полетя в канавката, а след това служителите на военното разузнаване удариха предното стъкло с дрон камикадзе“, съобщават от ГУР. Това се вижда и от разпространеното от разузнаването видео:

Това не е първи такъв случай в последните дни. В петък, 3 януари, в село Шуя в Ивановска област на Русия е избухнал взрив, в епицентъра на който е бил командирът на батарея на 112-и ракетен дивизион на Първа танкова армия от Западния военен окръг на Въоръжените сили на Русия (военна част 03333) капитан Константин Нагайко.

По данни на ГУР - той е бил на служба в своята военна част. Отбелязва се, че Нагайко е бил сериозно ранен - претърпял е множество наранявания на почти всички органи, включително на мозъка. Претърпял е краниотомия.

In Russia, a soldier who bombed Ukrainian civilians and was involved in a missile strike on a cafe during a wake was blown up



On January 3, in the city of Shuya in the Ivanovo region, an explosion occurred, as a result of which 30-year-old captain Konstantin Nagayko was… pic.twitter.com/0aDQWdtELE