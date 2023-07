Още една страна призна Гладомора за геноцид, Зеленски благодари

Гладоморът е изкуствено създаден глад от сталинския репресивен режим по време на разцвета на колективизацията, тоест насилственото отнемане на частната собственост и организирането на колективни стопанства. В резултат на тези събития, поради липса на храна, според различни оценки са загинали от четири до шест милиона украинци, главно в селските райони на страната.

"Приветствам признаването на Гладомора за геноцид от Камарата на представителите на Нидерландия. Назоваването на нещата с истинското им име е ключът към справедливостта. И за предотвратяване на повторното извършване на тези ужасяващи престъпления. Благодаря на Нидерландия за силната и многостранна подкрепа към Украйна в борбата за нашето бъдеще и това на целия свободен свят!", написа украинският президент Володимир Зеленски в Twitter.

Гладоморът беше признат за геноцид от хърватския парламент, от френския Сенат, от германския Бундестаг, от белгийския парламент и т.н.

