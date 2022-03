Оскверниха със свастика и руски символ Малката русалка в Копенхаген

Приказната героиня отново е била изрисувана със спрей с надписи, които поставят знак за равенство между буквата "Z" и нацистката свастика.

Буквата "Z", която е изрисувана върху руски танкове и се носи върху дрехи, обикновено се приема като израз на подкрепа за руската инвазия в Украйна. Сега символът се използва от руските държавни медии и в реклами.

Graffiti on the Little Mermaid's rock:

“Z = [misshapen swastika]” pic.twitter.com/RAoBrxEwK3