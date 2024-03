Откриха живо бебето на убитата в Германия украинска бежанка

Още: Брутално убийство на бежанка от Украйна в Германия, бебето ѝ и майка ѝ са изчезнали (СНИМКИ)

Полицията в Манхайм съобщи на 15 март, че момиченцето, което е едва на няколко седмици, е било под грижите на двама мъже - на 43 и 44 години. Те са били временно арестувани вечерта на 13 март.

И двамата са заподозрени в убийството на 27-годишната Маргарита Стеценко. Вчера са се явили пред съдия, след което са били отведени в поправителен дом, съобщи днес Bild.

Полицията отбеляза, че бебето не е пострадало, но е било откарано в болница като предпазна мярка. ДНК сравнение потвърди, че детето е дъщеря на убитата жена. В момента момиченцето е под грижите на службата за социално подпомагане на младежи.

