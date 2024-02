Ученик уби млад украински баскетболист в Германия след атака с нож

Въоръжени нападатели са атакували още един млад баскетболист. Това е станало „само защото са украинци“, смятат от Украинската баскетболна федерация. Съотборникът на Ермаков Артьом Козаченко е пострадал и се намира в интензивното отделение.

Днес, на 12 януари, стана ясно, че германската полиция е задържала нападателя, убил Ермаков. Това се разбра от публикация на говорителя на украинското външно министерство Олег Николенко във Facebook.

"Генералното консулство в Дюселдорф вече проведе преговори с началника на полицията в град Есен. Консулите подчертаха необходимостта от бързо разследване и изправяне на престъпника пред съда. Според наличната информация полицията вече е задържала нападателя. Следствените действия продължават", заяви Николенко.

Той отбеляза, че консулската служба следи и лечението на другия ранен украинец. "Той получава необходимата медицинска помощ в болница в Есен. Състоянието на нашия гражданин е стабилно, няма заплахи за живота му", каза говорителят на външното министерство на Украйна.

