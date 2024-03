Страхът от Путин на Запад: Игра на тронове (ВИДЕО)

Изказването безспорно е венец на политиката на германския канцлер Олаф Шолц, също социалдемократ, който упорито счита ракетите за непристъпна червена линия. Но на този фон най-големият германски и европейски оръжеен концерн обяви, че планира да открие няколко оръжейни завода в Украйна, което оставя впечатление, че Берлин продължава да играе игра на тояга и морков, в която издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не реагира – той твърдо преследва целта си да ликвидира Украйна като суверенна държава: Rheinmetall планира поне 4 оръжейни заводи в Украйна

❗️ Germany's ruling party has called for a "freeze" of the war in Ukraine



The #Bundestag today rejected for the third time the opposition resolution on the delivery of #German #Taurus missiles to #Ukraine. Before the vote, a debate was held, at which the leader of the #SPD… pic.twitter.com/3wHElTUSGZ — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

"Ние, поляците, добре знаем – окупирани сме били от Русия няколко пъти. Затова като чуем за "русский мир" се страхуваме" - думи на полския президент Анджей Дуда, чиято държава явно застава на позиция за по-проактивни западни действия срещу Путин, а не просто помощ за Украйна, която да я поддържа срещу Русия, но да не ѝ дава никакъв реален шанс да спечели войната:

Duda: "We Poles know this very well, we have been occupied several times by Russia, under its different guises, Tsarist Russia, Soviet Russia, we know what it means to be under Russian domination, when we hear the term 'Russkiy Mir' we are scared." pic.twitter.com/ddEIX77Amg — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете не се променя особено – за денонощието украинците са регистрирали 76 бойни сблъсъка по целия фронт. Традиционно, Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) е най-горещо – 24 отбити руски пехотни атаки. На второ място е Авдеевка – 20 отбити руски пехотни атаки на запад от града. В Лиманското направление също е горещо – 16 отбити руски пехотни атаки, по линията Терно – Ямполовка, при Роздоловка и при Билохоривка (това са населени места на 10-15 километра запад-югозапад от град Кремена): Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

В свой нов анализ украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, изразява следната позиция – няма спиране на руския натиск и стабилизиране на фронта, защото руското настъпление спирало. Той твърди, че в различни направления руснаците впрягат допълнителни сили. На първо място – в Новопавловското направление е прегрупиран 10-ти танков полк на руската армия като подкрепа за боеве при Новомихайловка. Освен това – почти целият Трети армейски корпус на руската армия атакува при Бахмут (Шеста мотострелкова дивизия също е включена). За Лиманското направление Машовец казва, че 272-ри мотострелкови полк е включен в боя с нови части. Украинският полковник обаче вади и оптимистично заключение – на много места руснаците вече са впрегнали резерви и това, че няма значим напредък, означава тенденция на спад на темпото им. "Врагът не успя да постигне пробив на десетки километри дълбочина. Напредъкът, дори няколко километра, не е евтин за него", посочва Машовец и изрично подчертава, че не споделя "някои панически оценки на аналитични центрове на Запад" за много мрачно бъдеще за Украйна на фронта. Той е съгласен, че руснаците формират и разполагат стратегически резерви за бойни действия в края на пролетта и началото на лятото, но и че Украйна се готви да се защитава чрез изграждане на големи отбранителни съоръжения – въпросът е кой ще успее в по-голяма степен с подготовката: Украйна удържа фронта засега: Ситуацията е измамна, смята ISW (ВИДЕО)

Че не може да се говори за спокойствие подсказват и думите на говорителя на украинската армия за Таврийското направление капитан Дмитро Лиховий. Той коментира, че вчера сутринта само за направлението при Авдеевка е имало 12 бойни сблъсъка, всичките започнали почти по едно и също време. Геолокализирани видеокадри показват пореден опит на руснаците да пробият в Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка), като те стигат чак до кръстовището на улиците "Мир" и "Казберов" в центъра на селото, но руските бронетранспортьори, участващи в атаката, биват унищожени с помощта на артилерия, американски БТР "Брадли" и дронове:

Показателни за думите на Машовец, че руското настъпление не постига нещо значимо, са дневните обзори на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов и на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Пегов пише за доста направления, че боевете имали позиционен характер – Авдеевка, Бахмут, Запорожие, а за Новопавловското направление говори как "руските сили напредват бавно, но сигурно". Такива думи използва и "Рибар" специално за Красногоровка, но и за Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Отделно "Рибар" говори, че руснаците се укрепвали в село Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут, основна точка за атака към Часов Яр) и как руските части завзели "няколко дерета" при Терно, Луганска област, където според Пегов украинците контраатакували, но неуспешно. Всички тези пространни обяснения, които се повтарят доста често напоследък в руските обзори, само показват, че няма големи руски успехи и руските военни канали са принудени да тръбят и разгласяват като оптимистична картина незначителни тактически промени и то много често временни, защото става въпрос за сиви зони, където нито една от двете страни не задържа контрол и позициите често се променят – завземат се ту от едната, ту от другата страна.

Съгласно официални данни на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 27 дрона клас „Шахед“ по цели в Украйна (Кировградска, Николаевска, Харковска, Херсонска, Хмелницка, Виница и Киевска област), свалени са всичките. Отделно обаче са изстреляни 7 ракети С-300 по Харков и в Донецка област, както и ракета Х-59 по Полтава.

