Откриха теч от нефтопровода "Дружба", който още малко ще снабдява Унгария и Словакия с руски петрол

Вчера, 1 декември, в Западна Полша беше открит разлив на нефт от петролопровода „Дружба“, което накара местните власти да предприемат мерки за спешна реакция. Те потвърдиха, че инцидентът не води до риск от пожар или взрив.

Течът, открит в полето близо до бензиностанция в покрайнините на град Пниеви, е довел до силна миризма на газ в района. „По време на разследването беше установено, че в полето в района е имало разлив на вещество, наподобяващо петрол“, заяви говорителят на регионалната противопожарна служба Мартин Халаш.

