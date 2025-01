Отново кървав акт в Германия: Дете на 2 години е убито при атака с нож

Двама души бяха убити, включително дете на 2 години, а други двама бяха ранени при нападение с нож в германската провинция Бавария в сряда, 22 януари, съобщи германската полиция. Заподозреният е задържан. Атаката е била извършена в парк в центъра на южния германски град Ашафенбург. Властите обявиха, че след нападението вече няма опасност за гражданите, и помолиха свидетелите да пращат снимки и видеоклипове от инцидента като доказателства.

Още: Взрив и пожар в петролна рафинерия в Бавария, има ранени (ВИДЕО)

Влаковете в града бяха временно прекъснати, понеже заподозреният се опита да избяга от полицията по релсите, съобщи германската информационна агенция DPA, цитирана от Euronews. Въпреки това той е бил бързо задържан след инцидента, пише полицията в социалната мрежа X.

Двегодишно момче и 41-годишен мъж са жертвите на нападението, а други двама са ранени. Не се споменават националностите и самоличностите им.

Още: Нападение в Тел Авив с нож, има ранени (ВИДЕО)

BREAKING Two dead in a knife attack in Aschaffenburg, Germany



Two people have been fatally injured in a knife attack in the town of Aschaffenburg in Bavaria. The attacker is in custody.



At least two people, an adult and a child, were fatally wounded in an attack in Schöntal… pic.twitter.com/qExukgTHpu