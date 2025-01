Отново пожар в руска нефтена база, има данни и за атака срещу Крим (СНИМКИ)

Тежка стрелба се чува край Заозерне в окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщават потребители в социалните мрежи. Според информацията, има данни за картечен обстрел от посока на Евпатория, близо до радиотелескопа RT-70 в Каламийтския залив. По-рано руски канали за наблюдение обявиха, че украински военноморски дронове са се насочили към окупирания Крим.

In Zaozerne, occupied Crimea, heavy machine gun fire is heard from the direction of Yevpatoriya near the RT-70 radio telescope, close to Kalamiitsky Bay. Something is happening in Crimea tonight... #Ukraine #Crimea https://t.co/wlRP2LyBK8