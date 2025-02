Отново: Руснаците разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО)

Пореден случай на разстреляни предали се и невъоръжени украински войници - и отново видеокадри от случилото се има в социалните мрежи. Видеото почна да се разпространява първо през Телеграм.

Убитите са двама, всичко е заснето на видео директно от руснаците - украинците първо са разпитвани и след това застреляни, защото на руските военни не им харесват отговорите. Основно ги питат колко са, колко голям е украинският контингент в Суджа и не приемат отговор, че само двамата пленени са единствените на съответната позиция.

Russian troops have once again cynically violated the Geneva Convention, cold-bloodedly executing two wounded captured soldiers of the 82nd Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Sudzha in Kursk Oblast. The full uncensored video can be viewed on the Telegram channel:… pic.twitter.com/G1di9NtYIO