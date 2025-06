Заради санкционирани танкери: Русия провокира с военен кораб към война насред Ламанша

Руски военен кораб се е маскирал с фалшив сигнал за идентификация, докато е пътувал през Ламанша редом до два петролни танкера от руския сенчест флот. Става въпрос за танкери под санкции, установи разследване на BBC Verify. Военният кораб, който е използал "маскировката", е "Бойкий" - корвета, въоръжена с управляеми ракети. Тя е преминала на 21 юни и най-вероятно е пазела танкерите. Именно в този дух има коментари в социалните мрежи - че за пръв път официално през европейско морско пространство толкова далеч от Русия руски военен кораб пази петролни танкери от руския сенчест флот и то танкери под санкции - в случая британски санкции.

За да разкрият измамата, от BBC са направили проверка на кораба с идентификационния код и сателитни снимки, както и видеоклип на кораба му, докато минава под мост в Дания.

Миналия месец руски изтребител Су-35 прелетя покрай кораб на сенчестия флот на Русия и навлезе в естонското въздушно пространство, след като Естония се опита да прехване кораба, за който се подозираше, че превозва санкциониран петрол. Сега историята с "Бойкий" изглежда е предназначена да спре британските власти или власти от други страни-членки на НАТО да се качат на танкерите и да ги конфискуват - ясно е, че при военен кораб рискът от ескалация е много по-висок, коментира Дмитрий Горенбург, старши научен сътрудник в Центъра за военноморски анализи - Още: Естония и Русия на косъм от война след опит за задържане на руски танкер (ВИДЕО)

Известно е, че корабът е напуснал Западна Африка през юни, където е участвал в дипломатическа мисия. Снимки, публикувани онлайн, показват кораба, акостирал в столицата на Гвинея, Конакри. Корветата е напуснала пристанището, без да активира своята автоматична идентификационна система (AIS). Очаква се всички кораби да излъчват сигнала, въпреки че военните кораби често плават без него.

Кораб, пътуващ под общия идентификационен номер 400000000 - код, понякога използван от кораби, които искат да предупредят другите за присъствието си от съображения за безопасност, без да се идентифицират - беше забелязан за кратко близо до Канарските острови. Местоположението съответства на времето, което би могло да отнеме на "Бойкий" да измине разстоянието от 200 километра от Конакри. Сателитни изображения, прегледани от BBC Verify, показват кораб с дължина 100 метра, съответстващ на размерите на "Бойкий" и отличаващ го от други кораби, използвали идентификационния номер. А след това, към "Бойкий" се присъединяват два петролни танкера, преминали от Индия през Суецкия канал и през Средиземно море. Това са "Сиера" и "Наксос". И двата кораба са под санкции от Обединеното кралство. Трите кораба се срещат в устието на Ламанша на 20 юни. Там руският военноморски кораб се появи отново на радарни и оптични сателитни изображения.

🚨🚨🚨The two tankers Sierra (IMO: 9522324) and Naxos (IMO: 9336426, AIS name "Selva") are sailing under false AIS flag (Malawi and Panama respectively).

Nearby in escort formation: Russian Corvette "Boikiy" likely behind the generic MMSI.@TiaFarris10 @key2med @seawaves_mag pic.twitter.com/T1toveDJhK