Палежи и бунтове: Нова Каледония пак пламна след спорно решение на Макрон (ВИДЕО)

Последната вълна от насилие, която се надигна на 24 юни, дойде в момент, когато Франция се подготвя за предсрочни парламентарни избори този уикенд и подкрепата за крайната десница нараства в цялата страна.

В средата на май в Нова Каледония избухнаха бунтове и грабежи заради план за изборна реформа, който според опасенията на коренното население канак ще ги остави в постоянно малцинство, а това окончателно ще отдалечи надеждите за независимост.

При размириците тогава загинаха 9 души, а щетите се оценяват на повече от 1,5 млрд. евро.

The new wave of unrest in New Caledonia, which began on Sunday, intensified significantly by Monday evening, with reports (not yet confirmed) of local activists taking weapons warehouses and attempting to storm administrative buildings pic.twitter.com/ANh10hHPzq