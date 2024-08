Папата каза на какво миришат кръстените хора (ВИДЕО)

Нашето помазване при кръщението ни кара да излъчваме аромат Божията любов, казва папа Франциск по време на общата си аудиенция в сряда във ватиканската зала „Павел VI“.

В кръщението, каза той, всеки от нас е помазан с благоуханното масло на миризма „като знак за нашето участие в живота на Христос“ и „нашата мисия да разпространяваме благоуханието на Неговото спасително присъствие в нашия свят“. Мирото ни кара да се благоухаем, каза Светият отец и добави, че „човек, който живее с радост „парфюмира Църквата, общността и семейството с този духовен парфюм“. ОЩЕ: Папата насърчава хората да са безразлични към парите и властта

“Sin distances us from Christ.”



