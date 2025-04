Папата отиде в затвора за Великден (СНИМКИ)

Папа Франциск отиде в затвора за Великден. Главата на Римокатолическата църква посети затвора "Царица Небесна" в Рим този следобед, съобщиха от информационния канал на Ватикана - Vatican News. Посещението му се случва в Страстната седмица и по-конкретно на Велики четвъртък и е по повод Възкресение Христово. В продължение на 30 минути той се срещна с около 70 затворници от различни националности.

По традиция папата мие краката на затворниците, но тази година няма да го прави по здравословни причини.

"Всяка година обичам да правя това, което Исус направи на Велики четвъртък, измиването на краката в затвора. Тази година не мога да го направя, но мога и искам да бъда близо до вас. Моля се за вас и за вашите семейства", коментира Франциск.

Pope Francis visited the Regina Coeli Prison in Rome this afternoon. For 30 minutes, he met with about 70 inmates of various nationalities.



