Папата призова да почитаме възрастните хора

"Нека ги почитаме, нито да се лишаваме от тяхната компания, нито да ги лишаваме от нашата. Нека никога не позволяваме възрастните хора да бъдат отхвърлени!", призова той.

The elderly entrust the past to the present in order to construct the future. Let us honour them, neither depriving ourselves of their company nor depriving them of ours.May we never allow the elderly to be cast aside! #GrandparentsElderly #laityfamilylifehttps://t.co/7KlQom0cco