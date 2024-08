Папата се срещна с циркови артисти (СНИМКИ)

Папа Франциск се срещна с циркови артисти в Остия, съобщиха от информационния канал на Ватикана.

Папата пътува до Остия този следобед, за да посети сестра Женевиев Жанингрос и общността от циркови артисти.

Pope Francis traveled to Ostia, near Rome, this afternoon to visit Sister Geneviève Jeanningros, a Little Sister of Jesus, and the community of circus performers at the Ostia Lido amusement park. pic.twitter.com/plfdci0lkO