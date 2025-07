Пламъците в Албания са извън контрол: Сринаха църква и раниха хора (ВИДЕО)

Делвина е изправена пред критична пожарна ситуация. От 3 часа пламъците са излезли извън контрол в селата Палавли, Верго и Копач, съобщава албанският вестник shqiptarja. По тази причина Министерството на отбраната на Албания е разпоредило евакуация на жителите в трите населени места. Пламъците са изпепелили апартаменти и църкви, но броят на засегнатите все още не е известен. Дори село Сеница беше изправен пред критична ситуация. Четири къщи и стотици овощни дървета са изчезнали в Сеница, докато жителите са изправени пред часове на ужас в опит да спасят живота си и малкото неща, които са успели да измъкнат от пламъците.

Кадри от дрон, предоставени от Report TV, показват шокираща панорама, където село Сеница е покрито с пепел. В операцията по потушаването на пламъците участват два хеликоптера на ВВС. ОЩЕ: В капана на пламъците: 200 пожара за едно денонощие

Църквата "Св. Димитрий", една от най-старите в южната част на Албания, изгоря напълно от пламъците. Рядък паметник на културата, част от историческата идентичност на района, вече не съществува.

A strong fire has broken out in the hilly areas near the village of Kopaçez, in the municipality of Delvinë, creating an emergency situation.



