Пленен от Украйна севернокореец: Не знаех, че отивам на война, загубите ни са мащабни (ВИДЕО)

На 20 януари украинският президент Володимир Зеленски публикува нови кадри от разпита на севернокорейски войник, заловен от украинската армия. По-рано през януари украинските сили заловиха двама севернокорейски войници в руската Курска област. В момента те са задържани от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. И двамата са били ранени и според съобщенията им се оказва медицинска помощ.

Военнопленникът в новопубликуваните кадри казва, че е пристигнал в Русия с товарен ферибот заедно с още над 100 войници. Той не е бил обучаван с руско военно оборудване, но казва, че няколко други севернокорейски войници са преминали такова обучение.

Постъпил е в армията на 17-годишна възраст и е служил като наборник в разузнавателен батальон. Майка му не знае къде е сега. Също така севернокореецът каза, че не е знаел, че отива на война, нито срещу кого ще се бие.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.



Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.



