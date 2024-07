Почина простреляният в Киев казахстански опозиционер, съпругата му обвинява президента Токаев (ВИДЕО)

Казахстанският опозиционер Айдос Садиков почина в Киев, след като първоначално оцеля при опит за убийство, но състоянието му в болницата се влоши. Новината съобщи съпругата му Наталия.

На 18 юни срещу Садиков беше извършено покушение в украинската столица - нападателят се приближил до паркиран автомобил и стрелял по опозиционера, като го улучил поне веднъж в главата. Оттогава Садиков бе настанен в болница.

Генералната прокуратура на Украйна посочи двама граждани на Казахстан като заподозрени за убийството - Алтай Жаканбаев и бившия служител на Министерството на вътрешните работи на Казахстан Мейрам Каратаев. На 22 юни Алтай Жаканбаев се предаде на казахстанската полиция.

Опозиционният блогър Айдос Садиков и съпругата му Наталия живеят от 2014 г. в Украйна, където имат статут на бежанци. В Казахстан те се издирват от 2023 г. по обвинение в подбуждане на социална, национална или религиозна омраза.

Садиков критикуваше настоящите власти на Казахстан, включително президента Касим-Жомарт Токаев. Той обвиняваше Токаев, че "работи за Русия".

Вдовицата на Садиков смята, че казахстанските власти са поръчали убийството, и лично посочва Токаев като основен поръчител. Тече разследване.

Recently we interviewed Natalia, the wife of the murdered Aidos Sadykov. In the interview she told us the details of her husband's murder, as well as where the killers fled to.https://t.co/9lI25Xc5Zt