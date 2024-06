Близък до Путин президент е поръчал убийство на казахстански опозиционер в Киев? (СНИМКИ)

Служителите на правоохранителните органи отбелязаха, че двамата заподозрени са на 33 и на 36 години. Те са били информирани задочно и сега са обявени за международно издирване.

Опитът за убийство беше извършен на 18 юни в Шевченковския район на украинската столица. В резултат на огнестрелна рана в главата мъжът бе откаран в реанимация в тежко състояние, където остава и в момента.

❗️ The police showed photos of suspects in the attempted murder of a Kazakh opposition journalist



Law enforcement officers noted that the 33-year-old and 36-year-old defendants were informed in absentia of suspicion and are now on the international wanted list.



The… pic.twitter.com/8u3S4XY4Hw