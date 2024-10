Поддръжник на "Ислямска държава" планирал атака по израелското посолство в Берлин

Либиец е планирал да атакува израелското посолство в Германия. Германските сили за сигурност успяха да предотвратят терористичната атака, пише BILD на 20 октомври.

Твърди се, че нападението е било планирано от 28-годишния либиец Омар А., който очевидно е привърженик на терористичната организация „Ислямска държава“. Предполагаемият терорист от ИДИЛ е пристигнал в Германия през ноември 2022 г.

През януари 2023 г. той подава молба за убежище, а осем месеца по-късно, на 28 септември, молбата му е отхвърлена и мъжът трябва да бъде депортиран в Либия. Това обаче не се случило и либиецът заживял безпрепятствено в Бернау.

Libyan planned attack on Israeli embassy in Germany



According to the public prosecutor's office, a Libyan citizen with links to the Islamic State terrorist organization planned to carry out a terrorist attack with firearms.



The attack was prevented thanks to information… pic.twitter.com/zp3ivr4kHF