Подоляк: Има ли още някой неразбрал, че в Украйна и Израел се води една и съща война?

"Трябва да се разбере, че моментът, в който бе драсната клечката, не е избран случайно. Акцията бе добре обмислена. И зад действията на "Хамас" днес далеч не само ушите на Иран стърчат", пише специалният съветник на украинския президент Зеленски Михайло Подоляк в социалната мрежа X.

Той отбелязва и, че нападението е станало в момент, когато текат дискусии за помощ за Украйна и на фона на активен политически процес в САЩ. Натискът върху Украйна и нейните съюзници се увеличава, смята Подоляк.

„И ако някой се смее, че атаката срещу Израел води до призиви да се върнем към доставките на оръжия за Украйна... то вие така и не сте разбрали. Това е една и съща война. На шахматната дъска всичко е взаимосвързано. И ако не ни помогнете да спечелим днес, тогава утре на вас няма да ви е до смях", добавя той.

There is no doubt that the conflict between #Israel and #Palestine, which flared up with renewed vigor after the #Hamas terrorist attacks, has a millennia-long history.



In this regard, the Middle East has often been compared to a powder keg and the eastern Balkans.



However,…