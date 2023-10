Анализ: Кремъл измества фокуса от Украйна чрез атаките на "Хамас" (ВИДЕО)

Докладчиците отбелязаха, че руските власти вече са използвали и вероятно ще продължат да използват атаката на „Хамас“ срещу Израел за насърчаване на информационни операции, насочени към намаляване на помощта на САЩ и Запада за Украйна.

В анализа на ISW директно е цитиран руският пропагандист Сергей Мардан, който пише в Телеграм, че Русия ще спечели от войната в Израел, защото светът ще почне да гледа натам и ще отслаби вниманието си от случващото се в Украйна. Анализаторите дават и букет от препратки към известни руски военни и пропагандни канали и как те рязко са изместили фокуса на информационно отразяване предимно към случващото се в Израел. Стига се до абсурда един от военните канали да напомня, че ситуацията в Украйна за Русия е далеч по-важна от случващото се в Близкия изток.

Путин засили няколко информационни операции след атаката на Хамас, като най-вече обвини Запада, че пренебрегва конфликтите в Близкия изток в полза на подкрепата на Украйна, пише още медията. ОЩЕ: Нетаняху: Израел е във война (ВИДЕО)

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че САЩ и техните съюзници трябва да се „включат в палестинско-израелското уреждане“, а не да се „намесват“ в работите на Русия и да оказват военна помощ на Украйна.

А руското външно министерство обвини Запада в блокиране на усилията, което доведе до ескалация на насилието, обвинявайки Запада за настоящите боеве в Израел.

Анализаторите на института подчертаха, че тези разкази на Кремъл са насочени към западната публика, за да посеят съмнения относно предоставянето на военна подкрепа на Украйна. Освен това по този начин руснаците се опитват да деморализират украинското общество, като твърдят, че Украйна ще загуби международна подкрепа, а също така възнамеряват да уверят руската публика, че международната общност ще игнорира военните усилия на Украйна.

Анализатори предупредиха, че руската информационна кампания ще продължи и през следващите седмици. Институтът отбелязва, че някои руски военни кореспонденти вече са се прехвърлили от Украйна към Израел с аргумента, че вниманието на Запада вече няма да бъде насочено към Киев. ОЩЕ: Урсула фон дер Лайен: ЕС застава зад Израел (ВИДЕО)

„ISW все още не може да предвиди как средата на източника ще се промени във връзка с разгръщането на атаките на "Хамас" в Израел“, отбелязват анализаторите.

Според украинския президент терористична атака срещу Израел е била добре планирана. „Целият свят знае кои спонсори на тероризма биха могли да подкрепят и дават възможност за организирането му“, каза Зеленски в Twitter. Той разбира се, подкрепи Израел. ОЩЕ: Зеленски подкрепи Израел (ВИДЕО)

