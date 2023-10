Израел: Върнахме си контрола по границата с Ивицата Газа (ВИДЕО)

Хагари смята, че случаите на сблъсъци между войските на Израел и палестинските терористи през последните няколко часа са били изолиран случай, предава The Times of Israel.

Убити са няколко терористи от "Хамас", твърди Хагари. "Възможно е в района все още да има терористи", каза той и добави, че армията е евакуирала 15 от 24-те града по границата. Ще продължи да евакуира останалите утре.

Междувременно стана ясно, че се провежда операция на израелската армия в град Сдерот - една от най-горещите точки в подпалената от "Хамас" война на 7 октомври.

Там акцията се води с цел откриване на бойци на "Хамас", които вероятно се намират на израелска територия, съобщава Чарлз Стратфорд от "Ал Джазира", който се намира в Ашдод, Израел.

Израелските сили съобщават също така, че извършват нова вълна от въздушни удари в Ивицата Газа. Става въпрос за обекти, принадлежащи на терористичната групировка "Хамас". Взривове се чуват и в Йерусалим, предава Twitter профилът War Monitor, който следи изкъсо събитията в Близкия изток.

⚡️Video from the Gaza strip moments ago after a regime airstrike on the city pic.twitter.com/lT16raUTZs