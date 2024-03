Подозрения: Агенти на ФСБ са били в "Крокус Сити Хол" по време на атаката (ВИДЕО и СНИМКИ)

От изданието анализират кадрите от терористичната атака в "Крокус Сити Хол" и отбелязват, че в концертната зала, където избухнаха най-кървавите събития от терористичната атака, има няколко души, облечени по един и същи начин - в сини пуловери и дънки. Медията подкрепя твърденията си със снимки и видеокадри.

„Ако се вгледате в тях, ще забележите няколко нетипични действия от тяхна страна за подобни ситуации. На първо място облеклото им. Синият пуловер и дънки е доста небрежна комбинация, която им помага да се слеят с тълпата, като същевременно са доста забележими един за друг. Те се виждат ясно на изхода, но ако се вгледате внимателно, "мъжете в синьо" могат да бъдат забелязани и в други части на залата“, пишат от Nexta.

FSB officers could have been in the concert hall during the terrorist attack in Moscow



We analyzed the footage of the terrorist attack in "Crocus City Hall" and noticed that in the concert hall, where the bloodiest events of the terrorist attack broke out, there are several… pic.twitter.com/DmA8Neudjw