Хронологията

"В 19:50 ч. четирима терористи, въоръжени с дългоцевни оръжия, стигат до входа на "Крокус", разположен в североизточната част на Москва. Излизайки от автомобила си, те напредват, като стрелят по служителите от охраната и цивилните граждани, чакащи пред входа.

Терористите влизат в сградата, след като са убили служителите по сигурността и цивилни на вход номер 14, намиращ се на 120 метра от концертната зала, която са планирали да атакуват.

Те продължават да избиват цивилни граждани по протежение на цялото разстояние от 120 метра, докато вървят от вход 14 до входа на залата. Група цивилни, попаднали в капан между входа на концертната зала и главния вход № 13, са изклани от терористите.

В последната сцена на публично достъпните кадри се вижда как терористите влизат в района на концертната зала.

The terrorists continued to massacre civilians over a distance of 120 meters as they walked from entrance 14 to the entrance of the Crocus City Hall.



Терористите влизат в района на концертната зала, като е важно да се отбележи, че всички билети за концерта на група "Пикник" на 22 март са разпродадени. Мястото за провеждане на събитието е с капацитет 6200 места.

Там започва масова стрелба. След това нападателите подпалват покрива на "Крокус Сити Хол". В резултат на пожара много цивилни граждани загиват от вдишване на дим и от това, че са затрупани под отломките, когато покривът се срутва. Други, които са се скрили в тоалетните, също се задушават. Резултатите са вече известни - най-малко 137 загинали и 180 ранени.

Терористите напускат района в 20:13 ч. местно време със същия автомобил, с който са пристигнали: Украинската следа в терористичния акт в Москва май е беларуска. Това означава, че те са действали в рамките на малко над 20 минути - остава въпросът защо не са реагирали местните правоохранителни органи, чиято сграда е точно срещу "Крокус".

Чак след като терористите напускат района, подразделенията на СОБР (Специална група за бързо реагиране) на руското Министерство на вътрешните работи провеждат операция в концертната зала.

На снимка, споделена от руските сили за сигурност, се вижда автомат АК-12, използван от терористите при нападението.

Във видеоклип, публикуван от свързаната с "Ислямска държава" (ИДИЛ) агенция AMAQ, се вижда как друг нападател използва автомат АК-103. Смята се, че тези две оръжия с еднаква камуфлажна шарка са били доставени на терористите от един и същи източник.

A photograph shared by Russian security forces shows the AK-12 rifle used by the terrorists in the attack.



След пожар, продължил часове и достигнал в крайна сметка до площ от хиляди кв. м, покривът на концертната зала е напълно разрушен. Междувременно терористите се качват на автомобила си "Рено" и бягат от района. Отдалечили са се на 370 км от "Крокус", но са били открити край село Хацун в Брянска област при опит да избягат с колата.

The terrorists boarded their Renault vehicles and fled the area.



По време на бягството, след инцидент, предизвикан от руските сили за сигурност, двама от терористите се предават, а другите двама бягат в гората. Руските сили ги преследват и залавят по брутален начин (ВИДЕО 18+).

От колата са иззети документите на заподозрените заедно с пистолет „Макаров“ 5.45 мм.

Ако мъжете са планирали да стигнат до Украйна - както твърди диктаторът Владимир Путин, а и цялата руска пропагандна машина - е трябвало да изминат поне 160 километра и да пътуват около два часа.

Had the terrorists captured at the location planned to travel to Ukraine, they would have had to undertake a journey of at least 160 kilometers, lasting around two hours.



От Mintel World съпоставят нападателите с изображения, споделени от ИДИЛ, които поеха отговорност за атаката. Въпреки че лицата на терористите са закрити, дрехите им могат да бъдат сравнени и съвпадат.

Разследването, проведено от руската полиция, разкрива, че един от нападателите, Фаридун Исамсидин, е бил сниман от фотограф, работещ в "Крокус", 15 дни преди нападението. Смята се, че терористите са извършили предварително разузнаване, за да нанесат най-големи щети, и са избрали деня на концерта, когато залата ще бъде най-пълна.