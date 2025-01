Пожар в най-големия руски завод за каучук, пети ден база на "Роснефт" гори (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в завода за каучук в град Омск - предприятието "Полиом". Става въпрос за един от най-големите производители на синтетичен каучук и различни видове гума. Черен дим се издига над комплекса - интересен факт е, че в официалния канал в Телеграм на местното звено на руското министерство на извънредните ситуации няма нито дума за случилото се.

В резултат на пожара е пострадал един работник в завода, съобщи за ТАСС Лариса Болдинова, старши помощник на ръководителя на Следствения комитет на Руската федерация за Омска област. "Служител е получил изгаряния втора степен и е в задоволително състояние", каза тя. Става въпрос за изгаряне на ръката.

В гасенето на пожара участват 18 пожарникари и 5 единици техника.

