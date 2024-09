Пожар в руски завод, димът стигна до южната част на Москва (ВИДЕО)

Пожар в завод за производство на кокс и газ в Московска област на Русия избухна на 13 септември.

Огънят е пламнал във Видное. Димът се е разпространил към южните квартали на столицата.

A coke and gas plant has caught fire in the Moscow region



It is located in the town of Vidnoye - the smoke from the fire is already spreading towards the southern districts of Moscow, local Telegram channels report.



Employees are being evacuated at the plant. pic.twitter.com/Q3eqRP9ccb