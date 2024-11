Полша дава на беларусите десетки хиляди хуманитарни визи

Полша е издала над 53 хиляди хуманитарни визи на беларуски граждани за 4 години. Такава виза може да бъде получена в консулството или дори на границата. Тя се издава в спешни случаи на нарушаване на правата на човека.

Всяко заявление се разглежда индивидуално. Важно е да се предоставят всички възможни документи, които доказват, че правата на съответния гражданин са били нарушени - например удостоверения, доказателства за побой или заплахи.

От 10 август 2020 г. до 31 май 2024 г. Полша е издала 53 674 хуманитарни визи. С такава виза можете да работите без допълнителни документи, да получите разрешение за пребиваване по опростена процедура и дори документ за пътуване на чужденец - с нея можете да пресичате границата като с обикновен паспорт, съобщи беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Телевизията продължава своята специална поредица от публикации в партньорство с Министерството на външните работи на Полша, за да покаже на беларусите, намиращи се под режима на диктатора Александър Лукашенко, "обективна картина на случващото се въз основа на надеждни и проверени официални данни".

