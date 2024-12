Полша не иска да праща военни в Украйна дори след подписано примирие - засега

Решението за изпращане на полски войници в Украйна ще бъде взето само и единствено от Варшава, но такава стъпка не се планира - дори и след подписване на евентуално споразумение за примирие. Това обяви полският премиер Доналд Туск по време на съвместна пресконференция с Еманюел Макрон. Френският президент пристигна в Полша именно с тази цел - да обсъди какви гаранции за сигурност може да се предложат на Киев, ако новият американски президент Доналд Тръмп тласне Украйна към сделка с Русия.

Туск отбеляза, че иска да сложи край на спекулациите за присъствието на войски на една или друга държава в Украйна след постигане на примирие, прекратяване на огъня или мир. „Решенията относно действията на Полша ще се вземат във Варшава и само във Варшава. А ние засега не планираме такива действия“, подчерта той, цитиран от РБК-Украйна.

Снимка: president.gov.ua

Полша може да изпрати миротворци в Украйна само под егидата на НАТО, каза междувременно председателят на Сейма - долната камара на полския парламент. Шимон Холовня заяви, че ако на този етап се обмисля полско участие, „няма друга формула за това освен НАТО“.

„Просто се нуждаем от гаранции за сигурност в такива ситуации. Ако този механизъм е наистина полезен за Украйна, стабилизира я и открива нови перспективи пред нея, той трябва да бъде твърдо вкоренен в езика, който Русия разбира“, смята той.

