Полша не пуска самолета на Фицо във въздушното си пространство

Полша отказа да позволи на самолет със словашка парламентарна делегация на път за Москва да премине през нейното въздушно пространство. Наложило се полетът да заобиколи и да мине над Чехия и Германия.

Това предаде NEXTA, като цитира представителя на делегацията Петер Гашпар.

Словакия заплаши да блокира помощта на Европейския съюз за Украйна, освен ако транзитът на газ през украинска територия не бъде възобновен, предупреди по-рано словашкият премиер Роберт Фицо.

Още: На срещата си с Путин: Фицо гарантирал доставките на газ за Словакия

Фицо също така заяви, че Братислава може да спре предоставянето на хуманитарна помощ на Киев, да промени системата за изплащане на обезщетения на украинските бежанци в Словакия или да спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна.

