Полша ускорява обучението на украинците за "Леопард", нови данни за доставката от Испания

В село Свиетошов в Западна Полша, близо до границата с Германия, се намира един от трите центъра за обучение на "Леопард" в Европа - другите са в Германия и Швейцария. Полските военни отказват да потвърдят къде ще се обучават украинските войници, но според военни експерти най-вероятното място е именно Свиетошов. Не са изключени и други места, казва Якуб Павловски - военен експерт и заместник-главен редактор на Defence24.pl.

През януари се сформира коалиция от западни поддръжници на Украйна за предоставяне на Киев на германските танкове "Леопард", а на 20 януари украинският министър на отбраната Олексий Резников заяви, че войските ще бъдат обучавани в Полша.

В центъра, оборудван със симулатори, могат да се обучават едновременно 14 екипажа от по четирима души. Обучението на Leopard досега е отнемало около 10 седмици, но те могат да бъдат намалени до пет, казват инструкторите, цитирани от "Ройтерс". Това е съществено важно, защото Русия, изглежда, готви нова офанзива за пролетта.

ОЩЕ: Путин е наредил нова офанзива в Украйна през февруари-март, твърди Bloomberg

"Ако ускорим обучението, като увеличим броя на инструкторите, работното време и удължим уикендите, можем да обучим целия екипаж за пет седмици", заяви във вторник пред "Ройтерс" майор Мачей Банашински - командир на полския център за обучение на "Леопард".

"Танковете "Леопард" са танкове от трето поколение. Тяхната мобилност на разнообразен терен е по-добра в сравнение с руските танкове", казва Лукаш Сетни, старши инструктор на Leopard. "Един (руски танк) е като да имаш нов Fiat 26p, а не употребяван Mercedes. По-лесно и по-удобно е да управляваш стар Мерцедес, отколкото нов Fiat 126р".

Банашински заяви, че полски инструктори провеждат курсове за обучение на екипажи на танкове и на шофьори на Leopard. "Освен това сега провеждаме курсове за механици за въоръжението, шасито и оборудването, съпровождащи Leopard", каза той.

Единственият танк, който Украйна досега е използвала срещу руската инвазия, е Т-72, наследен от бившия Съветски съюз. Полските инструктори на "Леопард" заявиха, че не е трудно да се премине от експлоатация на бойни танкове от старо към ново поколение.

Междувременно Испания планира да снабди Украйна с 4 до 6 танка „Леопард“, според местното издание El Pais. Украинският външен министър Дмитро Кулеба разчита и на френските Leclerc. По думите му – танковата коалиция от съюзници на Киев вече се състои от 12 членове. Норвегия, Канада, Германия и още страни обявиха готовност да доставят „Леопард“, американците ще дадат на Украйна танкове „Ейбрамс“, но може би чак към края на 2023 г., а британците – Challenger 2.

#Spain plans to supply #Ukraine with four to six #Leopard tanks, the El País newspaper reports.



The #Ukrainian foreign minister said that #Kyiv also counts on French Leclerc tanks. According to Dmytro #Kuleba, the so-called tank coalition now has 12 members. pic.twitter.com/Iz94cWo0Ek