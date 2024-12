Поне 12 загинали и ранени при мощен взрив в завод за експлозиви в Турция (ВИДЕО)

Мощен взрив избухна в завод за експлозиви в Северозападна Турция. Загинали са 12 души, а трима са ранени, съобщи местният губернатор. "По предварителна информация 12 души са загинали при експлозията в квартал Кареси на Баликесир", заяви Исмаил Устаоглу пред частната телевизия НТВ.

На кадри, излъчени от местни медии, се виждат парчета стъкло и метал, разпръснати в района на завода. Взривът е станал в 8:25 ч. (05:25 ч. по Гринуич) в една от сградите на съоръжението, каза губернаторът и добави, че тази част от сградата се е срутила.

Още: Хеликоптер се вряза в болница в Турция, има жертви (ВИДЕО)

Прокурорите са започнали разследване.

‼️ BREAKING: An explosion occurred at a factory producing explosives in Balıkesir Province, Turkey



According to local media, 12 people were killed and three were injured. Authorities have ruled out the risk of another explosion and the possibility of sabotage. pic.twitter.com/mdRbAAzc9L