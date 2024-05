Поне 15 обстрела по Харков: Жертви и ранени при ново руско зверство

По предварителна информация на местните власти – в резултат на нападението са загинали четирима души. Все още се издирват други двама. Има и ранени.

Още: Смъртоносна помощ от Китай за Путин? Русия се хвали от фронта, но понася тежки загуби (ВИДЕО)

„Окупаторите нанасят удар на гражданско предприятие, което се занимава с обикновена печатна дейност. В цеха за хартия е възникнал пожар“, съобщи Синехубов в канала си в Телеграм.

Атака с двама ранени е имало и в Золочив, лекари пък са оказали помощ на пострадали при обстрел на руснаците в Луботин. Все още опасността от удари в Харков остава, пише Синехубов в 11:28 ч. местно време и призовава гражданите да останат в бомбоубежищата.

Според кмета на Харков Игор Терехов има трима загинали и един изчезнал човек, както и шестима ранени.

„Към момента имаме потвърдена информация за нападения срещу транспортната инфраструктура и едно от подразделенията на компанията за комунални услуги, която се занимава с поддържането на живота в града“, добави той в Телеграм.

Още: Трупове във Вовчанск: Русия стреля по цивилни, докато тече евакуация

Жена е загинала в резултат на детонация на свален дрон в село Красний Восток в руската Белгородска област, съобщи междувременно губернаторът Вячеслав Гладков. Регионът е обстрелван от украинците в отговор на руската офанзива в съседната Харковска област на Украйна.

Работата на летището в Казан пък е временно ограничена, съобщи контролираната от Кремъл агенция ТАСС, която се позовава на Федералната агенция за въздушен транспорт. Все още се уточняват причините.

Същевременно украинското партизанско движение "АТЕШ" ("ATESH") съобщава, че в Смоленска област на Русия е унищожено телекомуникационно оборудване в кула, използвана от руския 49-и противовъздушен полк.

The ATESH partisan movement reports that a the telecommunication cabinet of a communication tower used by the Russian 49th anti aircraft regiment was destroyed in the Smolensk region. pic.twitter.com/eLLSsAXwKv