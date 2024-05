Нападението стана през нощта на 18 срещу 19 май. Тогава бе ударена и петролната рафинерия "Славянски", намираща се в областта: Украйна може да е поразила руски военни самолети, рафинерия е извън строя: Украински данни.

Вчера от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщиха за няколко украински медии, че на летището е имало десетки различни самолети, които са атакували украинските позиции на фронта - Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Нямаше подробности какво точно е поразено.

Според ASTRA поне три дрона не са били свалени от ПВО и са ударили територията на авиобазата. В резултат на нападението е избухнал пожар и са нанесени щети на руския свръхзвуков изтребител Су-27 и инфраструктурата на летището, гласи информацията.

Местни жители съобщиха, че безпилотни самолети са атакували военното летище. Оперативният щаб на руснаците не потвърди това, но заяви, че е възникнал „локален пожар“.

Днес се чуха мощни взривове в окупирания Луганск - административен център на едноименната област на Украйна, незаконно анексирана от диктатора Владимир Путин като Луганска народна република (ЛНР).

По предварителни данни - ударът е нанесен по бившата Луганска академия на вътрешните работи в селището Юбилейни, където от началото на 2014 г. се намират руските окупатори.

