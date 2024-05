Парадокс за руснаците при Харков: Какво ще жертват, за да пробият? Анализ на украински експерт (ВИДЕО)

"Нападателите нанесоха въздушни удари и не пожалиха сили, за да пробият отбраната ни край Вовчанск, Старица, Липци и Зелено. В отговор украинските военнослужещи нанесоха осезаеми загуби на нашествениците, информацията за които се уточнява", твърди Генералният щаб на украинската армия. Вече стана ясно, че руските сили опитват да разширят фронта при Липци на изток - към село Зелено, използвайки "умни" бомби.

Общите загуби на руснаците на 19 май в направлението към Харков са 114 души, 30 единици оръжие и военна техника, включително три танка, една бойна бронирана машина, осем артилерийски системи, 10 дрона и 8 единици автомобилна техника, твърдят от щаба на Украйна.

Още: При Харков руснаците бъркат заради Путин: Украински експерт (ВИДЕО)

Стабилизиране във Вовчанск и Липци

Говорителят на украинската армия в направлението "Хортиця" подполковник Назар Волошин коментира, че ситуацията в Харковското направление остава трудна и се променя динамично. "Нашите отбранителни сили успяха частично да стабилизират ситуацията в град Волванск, продължават контраатакуващите действия в други райони и на границата на Харковска област. Противникът се опитва да пробие отбраната по посока на населените места Вовчанск и Зелено. Противникът иска да превземе Вовчанск с разгръщане на настъпление в тила на нашите части", заяви Волошин, цитиран от УНИАН.

Той говори и за ситуацията в района на Липци, която, по думите му, също е стабилизирана. "Частично върнахме позициите, завзети от противника, и дори успяхме да заловим окупаторите в тези направления", гласят думите му.

Още: Мъск и Starlink се провалиха: Причините Русия да изненада Украйна в Харковска област

Юрий Федоренко, командир на подразделението ACHILLES в състава на 92-ра щурмова бригада, също заяви, че украинските сили са успели частично да си върнат загубените преди позиции в Харковска област.

Yuriy Fedorenko, commander of the ACHILLES unit within the 92nd Assault Brigade, said that Ukrainian forces have managed to partially regain previously lost positions in the Kharkiv region. pic.twitter.com/92h8NKK6DQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2024

Засега руско признание за нещо такова няма - популярният Телеграм канал "Рибар" пише, че руските войски продължават настъплението си в северната част на Харковска област. Те установили контрол над северните и източните покрайнини на Вовчанск, като окупирали територията на лицей №1 и детска градина №6. В самия Харков пък поразили Харковския тракторен завод, пише каналът, поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Няма локализирани кадри за тези твърдения.

Появиха се видеокадри, които показват как руските окупатори продължават да ограбват селищата в Украйна. Клипове, разпространени от украинските медии, показват руски войници, разграбващи къщите на цивилни граждани във Вовчанск.

The Russian occupiers continue to plunder the settlements of Ukraine. The footage circulated by the Ukrainian media shows Russian soldiers looting the houses of civilians in Vovchansk, Kharkiv region. pic.twitter.com/8TmiuBC6LV — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

А ето как изглежда разрушеният град след началото на руската офанзива:

В защитата на Вовчанск участва и Руският доброволчески корпус, където води опасни улични сражения. Корпусът е против режима на диктатора Владимир Путин и се бие на страната на Украйна.

The Russian Volunteer Corps, engaged in the defense of Vovchansk in the Kharkiv region. Fierce street battles are ongoing. pic.twitter.com/1oGXuHeSeo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2024

"Ожесточените битки за Волчанск продължават. Украинските войски няма да напуснат града просто така и най-вероятно ще се опитат да задържат отбраната, докато пристигнат резервите", признава руският пропагандист Семьон Пегов.

Още: Нараства броят на жертвите на руските атаки в Харковска област (ВИДЕО)

Анализ: "Параграф 22" за руснаците в Харковска област, за Суми няма огромна заплаха

"Очевидно е, че вражеското командване в Харковското оперативно направление не губи надежда да изпълни основната си непосредствена задача - да установи контрол над Волчанск и да създаде условия за по-нататъшни активни действия на предните си части в южно и югоизточно направление", пише в свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб.

По думите му - през последните два дни руснаците опитват да подобрят тактическата ситуация, като атакуват две направления:

покрай северния бряг на град Липец ( по посока на село Липци, откъм село Лукянци );

); покрай река Муром от територията на рифа в посока на село Зелено.

Напреднали са само по протежение на реката, казва Машовец. "Доколкото разбирам, като цяло руското командване ще счита за край на първия етап от настъплението си в това направление навлизането на предните му части на линията Липец-Веселое. Но е напълно възможно изпълнението на тези желания или да се забави значително, или изобщо да не се случи", смята военният експерт.

Още: Зеленски: Сирски е на предната линия, при Харков позициите ни са подсилени (ВИДЕО)

В региона на Волчанск руснаците са се концентрирали върху стабилно укрепване на позициите на предните си части както в самия град, така и на запад, по западния бряг на река Северски Донец, в посока Огурцово - Бугровата. Няколко дивизии са заели целия горски район между Бугровата и Огурцево до Северски Донец, като украинските войски в този сектор "очевидно напълно се оттеглят на източния бряг на реката", пише Мащовец. Във Волчанск (Вовчанск) пък силите на Путин полагат „титанични усилия“ да останат в самия град. "В момента противникът очевидно държи района на Волчанския месокомбинат и старото летище северно от града, както и няколко близки квартала, по улиците „Терешкова“ и „Новоселовская“. Няколко опита на противника да атакува от страната на летището към вътрешността на града бяха спрени от предните части на украинските въоръжени сили с интензивни огневи поражения на бойните формирования на атакуващите части. Но в момента очевидно частите на Въоръжените сили на Украйна доста успешно удържат предните си позиции в този район", гласи анализът на Машовец. Това означава, че се осигурява възможност за пълна логистична поддръжка на украинските части.

Още: В окупираните територии руснаците правят по-страшни неща, отколкото са правели нацистите: Украински партизанин (ВИДЕО)

Изводът - за да разшири обхвата на активните си настъпателни действия в Харковското оперативно направление, руската армия очевидно се нуждае от допълнителни боеспособни сили и средства. "Всъщност противникът няма чак толкова много възможни варианти за по-нататъшни активни действия. Допълнителните сили и средства означават прегрупиране в други направления, съответно това ще се отрази пряко на плановете на Русия именно в тези останали посоки на фронта", пише Машовец за парадоксалната ситуация.

Възможно активизиране на руската армия в Сумското оперативно направление - Сумска област на Украйна. Поради горепосочените фактори обаче е малко вероятно то да има широкомащабен характер. "Според мен общата „целесъобразност“ на този кремълски спектакъл в нашия Харковски (а може би и Сумски) пограничен район дори от военна гледна точка днес изглежда, меко казано, съмнителна", завършва анализа си украинският експерт.

Още: Сателитни снимки: Какви са щетите по най-голямото руско пристанище след мощна украинска атака?

Войната в Украйна - останалите части от фронта

Най-горещо през последното денонощие отново е било в Покровското направление – там руската армия е провела 25 атаки, използвайки подкрепата на авиобомби. Украинците изпитват трудности по линията Нетайлово-Яснобродивка, но опитват да стабилизират ситуацията, посочва генщабът на украинската армия.

Относно това направление има геолокализирани кадри, показващи как украински FPV боеприпас се врязва в руски танк T-80BV, което предизвиква незабавна катастрофална детонация на боеприпасите, а кулата на танка хвърчи.

Още: Украйна може да е поразила руски военни самолети, рафинерия е извън строя: Украински данни

23 отбити атаки има в Сиверското направление. Резултатът, според генщаба на Украйна - 53 убити и ранени руснаци, 14 повредени единици оръжие и военна техника, от които два танка и 11 бронирани бойни машини.

По направлението към Краматорск - т.е. Часов Яр - агресорът е опитал да пробие 14 пъти защитата на Калиновка, Нови Ивановск, Клещеевка и Андреевка, отново с подкрепата на въздушни бомби. Действията на руснаците обаче са били неуспешни, твърдят от генщаба на Украйна. Руският пропагандист Семьон Пегов пише в Телеграм канала си, че по посока на Часов Яр руските въоръжени сили продължават да напредват към източните покрайнини на града. Успоредно с това руските войски се стремят да подобрят позициите си по фланговете. Напредък има и в района на Богдановка, смята Пегов.

Също така той добавя, че продължават сраженията в района на Работино и северозападно от Върбово. Става въпрос за Запорожка област - Работино беше най-големият успех на южния фронт за украинците по време на лятната им контраофанзива миналата година.

В Кураховското направление – т.е. Георгиевка, Парасковеевка, Новомихайловка и Водяне – украинците са отбили 10 руски атаки.

В Купянското направление през изминалото денонощие украинците са отблъснали 12 руски атаки при Синковка, Ивановка и Брестовка, а интересното е, че в посока Лиман силите на Путин не са предприели никакви активни действия, пише Генералният щаб на Украйна.

VORON UAV unit within the 100th Mechanized Brigade, destroyed a Russian base from which drones were launched in Ocheretyne, Avdiivka direction. pic.twitter.com/haSm6kB5dh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2024

Тази нощ отново имаше атаки с дронове и от двете страни. Министерство на отбраната на Руската федерация съобщи, че дежурните системи за противовъздушна отбрана унищожили и прехванали 7 украински дрона, от които пет над територията на Белгородска област и два - над територията на Курска област.

През нощта Русия атакува Харковска област на Украйна с 29 дрона и една ракета „Искандер М“. 29-те безпилотни летателни апарата са били свалени, съобщиха украинските ВВС.

Още: Украйна е потопила още един руски боен кораб в Крим