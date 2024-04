Поразени стратегически бомбардировачи, изгорели Су-25: Щетите по 3 руски военни летища според ГУР

Освен това - в град Ейск, Краснодарски край, също са нанесени щети, според информацията от ГУР. Там са напълно изгорели два руски Су-25, убити са четирима души.

По-рано днес бяха съобщени първоначални данни и за атаката в Морозовск, която беше най-мащабна: Няколко руски военни самолети в Морозовск за скрап: Първи данни

There were more than 20 Su-34 fighter-bombers at the Morozovsk airfield the day before the Ukrainian drone attack



This is evidenced by Planet. com satellite images taken on the afternoon of April 4. A Ukrainian media source claims that today's attack resulted in the destruction… pic.twitter.com/Ym3VQWHOol