Няколко руски военни самолети в Морозовск за скрап: Първи данни

Информацията е първоначална - от 25-та бригада нямат сигурни данни какви точно видове руски военни самолети са поразени. На летището в Морозовск със сигурност е имало както Су-34, предполага се и Су-35, но от 25-та бригада съобщават още за Су-24 и Су-24М.

Освен това, при атаката са загинали около 20 руски войници, добавят от 25-та бригада в телеграм канала си: На атакуваното с дронове руско летище в Морозовск е имало близо 30 самолета: OSINT анализатор

Бригадата препубликува съобщение и от местните власти в Морозовск, в което се предупреждава "за собствена безопасност" гражданите да не се спират до летището, ако пътуват по магистралата Морозовск - Волгодонск. На този фон, губернаторът на Ростовска област Василий Голбьов пише в канала си в Телеграм как нямало пострадали хора при атаката, имало "леки щети" по един трафопост и 600 души останали без ток тази сутрин, но ремонтните дейности се завършват. Нанесени били и "леки щети" в жилищна сграда с 16 апартамента - изпочупени прозорци, пострадали били оградата и стопански постройки.

The Russian media complained about a massive drone attack on an airfield in Morozovsk, Rostov Region



Local governor Golubev claims that allegedly about 40 aerial targets of the AFU were destroyed during the shelling. An electrical substation was damaged. pic.twitter.com/BK1BcIlMHj