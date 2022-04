Пореден голям пожар в Русия - гори нефтобаза в Брянск (ВИДЕО)

Според очевидци около 2 часа през нощта са се чули два силни взрива. Не е изключено пожарът да е предизвикан умишлено. Няма данни за пострадали, а местните власти не прибегнаха до евакуация на населението.

Пожарите в Русия са епидемия: Изгоря и голям химически завод (ВИДЕО)

През миналата седмица имаше още три пожара в обекти от промишлената и развойната инфраструктура на Русия - в Твер, Корольов и Кинешма.

The fire at the oil depot in #Bryansk has not yet been extinguished pic.twitter.com/LqlwYFGByP