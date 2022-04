Огромен пожар в руския институт, където са създадени ракетите Искандер и системите С-400 (ВИДЕО)

Според информацията, пожарът е избухнал в един от кабинетите на военния институт, като му е дадено трето ниво на сложност. Стихията е обхванала площ от 1500 квадратни метра. На място работят противопожарни и спасителни екипи, пристигнали са 14 линейки.

Експертите установяват причините за пожара, предава Интерфакс. По-късно стана ясно, че огънят е ликвидиран, но има съмнения, че в сградата може да са останали 10 души, съдбата на които към момента е неясна.

От своя страна други руски източник – ТАСС, уточнява, че броят на загиналите вероятно ще се увеличи. Към момента се съобщава за 25 ранени, като 13 от тях са откарани в болница, включително в реанимация и неврохирургия. В гасенето на пожара е участвал хеликоптер на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

Според сайта на Министерството на отбраната на Руската федерация на 1 март 2014 г. е създадена бюджетната институция "Централен изследователски институт на въздушно-космическите сили" на Министерството на отбраната на Руската федерация. Структурно Централният изследователски институт за висше образование се състои от ръководството на института Твер и изследователски центрове в Твер, Королев и Москва.

Институцията провежда задълбочени изследвания върху развитието на системите и съоръженията на въздушно-космическите сили, т.е. - руската авиация и ракетна техника. Медиите твърдят, че институтът е създал ракетата "Искандер", системата за противовъздушна отбрана С-400 и системата за невидимост за самолета Ту-160.

Новината за пожара идва на фона на пълномащабна инвазия в Украйна, започната от Русия на 24 февруари. А тя беше последвана и от друга новина - за голям пожар в Дмитриевския химически завод, който е на около 950 километра от границата с Украйна. Това е най-големият руски завод за химически разтворители.

