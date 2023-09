Пореден украински удар по най-големия завод за чипове за "Искандер" и "Панцир" (ВИДЕО)

Това е трета атака срещу завода в рамките на около 10 дни. На 30-ти август срещу него имаше атака с дронове. И въпреки че тогава губернаторът на Брянска област Александър Богомаз уверяваше, че всички дронове били свалени, в мрежата бяха разпространени кадри от огромен пожар в предприятието.

Снощи пък отново имаше удар по завода, след който избухна огромен пожар.

⚡️ One of the largest microelectronics companies in #Russia was attacked



Over #Bryansk, at least one of the drones hit the "Kremniy EL" plant. Preliminarily there is destruction, ambulance and Emergencies services are working on the site. pic.twitter.com/PcH6sZR0Ri