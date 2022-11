Поредна порция лъжи и глупости с марка "Русия": За танкове към Украйна и Беларус плюс "дигитален сурверенитет"

Военна техника действително има, при това в колона - само че го има латвийското знаме (ТУК), не полското. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA посочва, че кадрите са от парад на военна техника в Латвия.

🤡 Propagandists on Orc-TV said that #Poland is again preparing to send columns of tanks to Ukraine or to the Belarusian border



To prove this, they used footage from the parade of military equipment in #Latvia. The propagandists didn't even notice the Latvian flags in the video. pic.twitter.com/PtM4pvZ4nq