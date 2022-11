Осъзнаване в Русия: Зависим от Запада за техника. Израелска техника намерена в ирански дрон - украински данни

Емоционалното изявление беше публикувано от съветника на украинското МВР Антон Герашченко. "Русия внезапно осъзна, че зависи напълно от западните технологии. Искате да избивате хора и същевременно да ползвате западни технологии?", написа той в Twitter.

Russia is suddenly realizing that they depend completely on Western technologies.



"If we nationalize everything, we'll have nothing to drive, nothing to make calls with..."



Did you want to kill people and at the same time use Western technologies and vacation in Europe? pic.twitter.com/7NJnuHmUz3