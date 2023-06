Поредна ракетна атака на Русия срещу Киев, има жертви и ранени (ВИДЕА)

"Трима души са загинали, а 8 са ранени. Държавната служба за извънредни ситуации е спасила 24 души", каза началникът на Киевската градска военна администрация Серхий Попко.

Според него Русия е изстреляла повече от 20 ракети по Киев и околните области при осмата си атака срещу столицата на Украйна този месец.

The death toll from the fall of debris on a high-rise building in #Kyiv has increased to three people. pic.twitter.com/8KdQwsM0Xd