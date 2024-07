Посланикът на САЩ в Киев: Лидерите на НАТО ще поемат значителни ангажименти към Украйна

"Докато лидерите се събират за 75-ата годишнина на НАТО, Русия изстреля 40 ракети в Украйна. Тази груба агресия - пълно пренебрежение към човешкия живот, застрашаваща европейската и трансатлантическата сигурност - е причината лидерите да поемат значителни ангажименти за сигурност към Украйна тази седмица."

Това написа в социалната мрежа Х Бриджит Бринк, посланик на САЩ в Украйна.

As leaders gather for @NATO ’s 75th anniversary, Russia launched 40 missiles across Ukraine. This callous aggression - a total disregard for human life, jeopardizing European & Transatlantic security - is why leaders will make significant security commitments to Ukraine this week. pic.twitter.com/gQZuDsEezU

Тя публикува и снимки, показващи както разрушенията след руската атака, така и онкоболните деца, изнесени на системи извън обстрелваната детска болница.

Още:

"Ужасяващи кадри от болница "Охматдит", най-голямата детска болница в Украйна, която осигурява лечение на деца с рак и други заболявания и беше ударена по време на масираната ракетна атака на Русия тази сутрин. Нашите мисли са с децата и техните семейства", написа посланик Бринк. Жертвите от бруталната руска атака на 8 юли са вече 31.

Horrifying images from Okhmatdyt Hospital, Ukraine’s largest children’s hospital, which provides treatment to children with cancer & other illnesses, and was struck during Russia’s massive missile attack this morning.



Our thoughts are with the children and their families. pic.twitter.com/uNlF7Zv1ry