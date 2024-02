Посланикът на Украйна в САЩ: Пред критичен недостиг на военна техника сме

"Все още имаме достатъчно хора, които искат да се бият. Всъщност за нас няма избор, ние защитаваме домовете си, но ни липсва оборудване, особено ракети и прехващачи", каза Маркарова.

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров заяви наскоро, че страната е изправена пред "критичен" недостиг на артилерийски снаряди. Добави, че в момента Русия разполага с възможност да изстрелва три пъти повече снаряди на ден в сравнение с Украйна.

Маркарова изрази нов оптимизъм, че пакетът за финансиране на Украйна и Израел по т.нар. "План Б" на стойност 95 млрд. долара ще премине успешно през Конгреса.

На 8 февруари Сенатът на САЩ гласува за продължаване на работата по орязания пакет за външна помощ, който включва средства за Украйна, Израел и Тайван без реформи в граничната политика. Републиканците обаче още блокират пакета в долната камара на парламента.

"Бях много щастлива да чуя, че това е много силна двупартийна подкрепа, която, разбира се, все още не е окончателна, а е само първата стъпка в правилната посока", каза тя. "Няма алтернатива на продължаването на тази подкрепа".

"Победата на Украйна е в интерес на американския народ", заявиха в Киев конгресмени и от Републиканската, и от Демократическата партия на САЩ, дошли на посещение в Украйна.

По време на пресконференция в Киев делегацията обеща постоянна подкрепа на Украйна в борбата ѝ за свобода, като подчерта, че тя съответства на интересите на Съединените щати.

