Сенатът в САЩ със сериозна стъпка за нови милиарди за Украйна

Решението беше в известна степен очаквано, но стана много бързо - необходимите 60 гласа бяха набрани без проблем, всъщност 67 сенатори подкрепиха да има окончателно гласуване на този вариант. Кога обаче ще бъде окончателното гласуване все още не е ясно, предаде Reuters: Демократите с План Б: Ще мине ли помощта за Украйна в Сената на САЩ?

💥 The vote to get the bill that includes aid to Ukraine, Taiwan and Israel up for debate has reached the necessary 60 votes in the US Senate. pic.twitter.com/9GnInQlNKh