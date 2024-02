Последните дни на Авдеевка или чудо: Русия изглежда сигурна в успеха (ВИДЕО)

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, за изминалото денонощие е имало 84 бойни сблъсъка по целия фронт. Голямото съсредоточаване на боеве и главният руски натиск е в направлението "Маринка" и Авдеевка – в направлението "Маринка" са отбити 35 руски пехотни атаки тоест най-много за последните 24 часа, а при Авдеевка – 29, като 7 са при Тоненко и Невелско, тоест в западната част на южния фланг на града, на 10-15 километра разстояние.

Пътят на живота за Авдеевка

(КАРТА) Коридорът, който служи за снабдяване на украинския гарнизон в Авдеевка от запад, вече е по-тесен от 5 километра. Това написа политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (виж картата). Според него, опасността от обкръжаване на украинците и кървава баня е все по-реална.

Hell #Avdiivka from the ground. Ukrainian troops are outnumbered and outgunned. Still, they follow their orders and hold the town. pic.twitter.com/yQlOWHumjf — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 12, 2024

Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов директно пише в сутрешния си обзор, че руснаците достигнали до участък на магистралата, водеща от Авдеевка до Ласточкино. "Пътят на живота" за украинските въоръжени сили вече се превърна в "Път на смъртта", а позицията на техния гарнизон в града е критична. Но украинските войски не бързат да предават Авдеевка. Освен това там се прехвърлят свежи и сравнително боеспособни части", гласи констатацията на Пегов, от която може да се извади заключение, че всъщност руснаците са на позиции да обстрелват постоянно и без проблем въпросния път. Обяснение за този път (00542) и важността му си припомнете в този материал: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО)

В обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" казаното от Пегов не се потвърждава, но се казва, че руснаците напредват от североизток и са стигнали до улица "Герои". Основната руска цел в този район е автобаза Авдеевка (КАРТА). А за да придобиете представа за жестокостта на боевете, гледайте долното видео на украинския журналист Юрий Бутусов, което отразява събития малко преди да почне масираната руска атака срещу Авдеевка.

ОЩЕ: "Азов" на помощ: Украйна опитва да спаси Авдеевка с една от най-добрите си бригади

SW of Avdiivka, 23.08.23.

Must watch. Intense combat scenes as the recce Company of🇺🇦59th Motorised Brigade (made up of Ukrainians + foreign volunteers) storm RuAF positions on height 105-106.

They succeed, inflicting 22 KIA + 2 POWs on the RuAF, for the loss of 2 WIA + a HMMWV. pic.twitter.com/jd8Dzbxz9O — Dan (@Danspiun) February 12, 2024

По отношение на направление "Маринка", Пегов и "Рибар" коментират, че има превзети важни от оперативно значение позиции от руснаците. По-конкретно – южно от село Победа, по пътя към населеното място. Една от големите руски цели е обединение на фронта от Новомихайловка с Невелско и Първомайско, което допълнително да постави под натиск от юг защитниците на Авдеевка. Само че геолокализирани видеокадри показват, че украинците са подобрили позициите си североизточно от Победа.

Що се отнася до направленията към Купянск и Лиман, вече е очевидно, че руснаците напредват, но изключително, изключително, изключително бавно. Има лек руски напредък към Терно, на 15-тина километра западно от Кремена, в Луганска област – направлението към Лиман (геолокализирани видеокадри). Украинците обаче са си върнали някои важни позиции 3 километра източно от Ямполовка, съседно на Терно (геолокализирани кадри). Североизточно от Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) има лек руски напредък – геолокализирани видеокадри показват как руски бронетранспортьор и войниците в него биват унищожени, някои пленени:

A Russian attack north of Kupyansk near Synkivka. An MT-LB hits a mine (reportedly TM-62 dropped by an unmanned vehicle overnight) after which infantry disembarks and tries to grab a foothold. They are covered with mortar and artillery fire. Attack repulsed. pic.twitter.com/Ag32RS2cS2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2024

Интересно твърдение на "Рибар" за Бахмут, което не се потвърждава от Семьон Пегов – че е превзета т.нар. Поповска гора и има руски напредък по път О0506 (Хромово – Часов Яр). "Рибар" вече обяви, че без Поповска гора не може да се атакува Часов Яр. Геолокализирани видеокадри, подкрепящи твърдението на руския военен телеграм канал, няма – това констатира ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

The head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine published footage of the destruction of the enemy TOS-1 "Solntsepek" pic.twitter.com/Yc92EhHFfC — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2024

Други новини от Украйна и Русия

Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна съобщи, че оператори на военни дронове, които служат в руската армия, се обучават в Сирия – в базата "Шайрат". Там инструктори са им хора от Революционната гвардия на Иран и "Хизбула", според украинските данни. Командирът в структурите на „Хизбула“ Камал Абу Садия е командващ на цялото обучение там.

Русия се готви и да забрани на посочени за "чуждестранни агенти" организации, структури и лица да влизат на руска територия. Такъв законопроект се обмисля с Думата – ако бъде прието, журналисти от руските опозиционни издания няма да могат да стъпят в Русия.

ОЩЕ: Русия си е внесла масово пушечно месо от Непал, в Авдеевка се лее кръв (ВИДЕО)